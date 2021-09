Under: “Lasciare Roma, una delle scelte migliori. Milik? Lo conosco. Ci darà tanto”

Cengiz Under, esterno d’attacco turco del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara con i connazionali del Galatasaray.

Queste le sue parole: “Non vedo l’ora di affrontare una squadra turca. Aspettavo quest’occasione, voglio dimostrare cosa so fare, in particolare sarà bello andare ad Istanbul al ritorno, ma anche a Roma contro la Lazio. Vogliamo vincere. Terim? È stato importante per me, con lui ho esordito in Nazionale, gli sono molto legato ma domani voglio fare una grande prestazione”.

L’addio alla Roma: “È successo grazie all’allenatore e al presidente. È stata una delle decisioni migliori della mia carriera ma voglio andare oltre, seguendo le indicazioni del mister”.

La presenza di Milik: “Lo conosco, giocava nel Napoli. È un ottimo giocatore ed è molto motivato. Penso che porterà tanto alla squadra, sta facendo progressi in allenamento e spero ci porti nuove qualità ed energie. Io mi sento in forma, non mi sento stanco. Miglioriamo partita dopo partita”.

Foto: Instagram personale