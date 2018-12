Under 21, sorteggiati i gironi di qualificazione ad Euro 2021: il gruppo dell’Italia

Quest’oggi a Nyon sono stati sorteggiati i gironi per la fase di qualificazione ad Euro 2021 delle Nazionali Under 21. Quando il prossimo Europeo di categoria si deve ancora giocare, la Uefa sta già pensando a quello successivo. E così l’Italia, testa di serie, ha conosciuto poco fa quali saranno le sue avversarie per accedere al torneo che si disputerà tra tre anni. Ebbene, gli azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo 1 con Svezia, Islanda, Irlanda, Armenia e Lussemburgo.

Foto: logo Europei Under 21