Tutto facile per l’Italia Under 21 che vince secondo pronostico a Serravalle in casa del San Marino. Un 7-0 per la compagine di Nunziata che ha visto andare a segno Gnonto (doppietta), Pirola, Volpato, Fabbian, Francesco Pio Esposito e Bianco. Italia che sale a 10 punti in vetta, in attesa dell’Irlanda che è 9 punti ma ha una gara in meno.

Foto: twitter Azzurri