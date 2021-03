Under 21, Scamacca illude l’Italia, raggiunta da un’autorete di Maggiore. Tonali e Marchizza espulsi

Tanto rammarico per l’Italia Under 21 all’esordio degli Europei di categoria contro la Repubblica Ceca. Un 1-1 che lascia l’amaro in bocca all’Italia che avrebbe meritato il successo ma è stata sfortunata e ingenua negli episodi. A segno Scamacca al 16′ e il pari ceco con una sfortunata autorete di Maggiore nella ripresa.

Inizio buono della Repubblica Ceca, con due importanti occasioni. All’11’ Lingr, da solo davanti a Carsensecchi devia debolmente in porta una sponda aerea di un compagno e perfette una grande parata al portiere azzurro. Carnesecchi ancora protagonista su un tiro da fuori dello stesso Lingr al 16′.

La risposta dell’Italia è affidata a Scamacca che al 18′ calcia in porta e vede la parata di Jedlicka.

Al 29′ grande azione dei cechi che sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Sadilek che sfiora il palo. Al 31′ arriva il vantaggio dell’Italia con Scamacca, che sfrutta un assist di Cutrone, salta il portiere ceco e insacca il vantaggio italiano.

Al 39ì Cutrone potrebbe raddoppiare, ma fallisce il 2-0, bravo il portiere della Repubblica Ceca che para.

Il primo tempo finisce 1-0 per l’Italia.

Nella ripresa ritmi più blandi, l’Italia sembra controllare la gara senza problemi. Al 75′ su calcio d’angolo, arriva il pareggio della Repubblica Ceca grazie ad una sfortunata deviazione di testa di Maggiore. Qualche minuto dopo, Italia in 10, con il rosso diretto a Tonali per un fallo di reazione su un avversario.

Anche con l’uomo in meno, l’Italia ha provato a segnare il 2-1. Nei minuti finali 4 occasioni nitide per vincere, 2 a Scamacca e una a Sala. All’ultimo minuto, addirittura Italia in 9, con il rosso a Marchizza per doppio giallo. Ma finisce 1-1, tanti rimpianti per l’Italia che sabato sfiderà la Spagna vittoriosa per 3-0 all’esordio. Due assenze pesanti per la sfida agli iberici.

Foto: Twitter Vivo Azzurro