Under 21, prima vittoria per l’Italia di Nunziata: successo in Turchia 2-0 (Miretti-Nasti)

Dopo il passo falso in Estonia, con lo 0-0 all’esordio, l’Uder 21 del CT Carmine Nunziata non sbaglia sul difficile campo della Turchia, imponendosi con un secco 2-0. Buona priova per gli azzurrini, che vanno a segno con Miretti, al 48′ del primo tempo e con Nasti nella ripresa. Successo fondamentale nel girone per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Foto: sito FIGC