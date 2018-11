Under 21: Parigini non basta, Waldschmidt ribalta gli azzurri e trascina la Germania

Altra amichevole per l’Italia Under 21 e altra sconfitta. Al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia la spunta la Germania nonostante lo svantaggio iniziale firmato Parigini al minuto 21. Successivamente si scatena Gian-Luca Waldschmidt che, con una doppietta, ribalta gli azzurri e trascina i suoi. Il ct Gigi Di Biagio dovrà sicuramente rivedere qualcosa, in pochi giorni sono arrivate due sconfitte con Inghilterra e Germania.

Foto: vivoazzurro