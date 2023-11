Under 21, pareggio all’ultimo secondo in Irlanda, doppietta di Gnonto: finisce 2-2

Pareggio fondamentale per l’Italia Under 21 nella gara di qualificazione agli Europei 2025. Un 2-2 importantissimo in Irlanda. in una partita che ha visto i padroni di casa due volte in vantaggio e raggiunti da un rigore di Gnonto e da un gol dello stesso attaccante al 95′, dopo una deviaszione sfortunata per i britannici, fondamentale per la compagine azzurra.

Irlanda avanti al 31′ con Philips. Pareggio al 45+1 di Gnonto su calcio di rigore. All’avvio di ripresa, nuovo vantaggio irlandese con Armstrong al 48′. Sembra fatta per i padroni di casa, che sfiorano il 3-1 in diverse occasioni. L’Italia però ha un sussulto nel finale. Prima Cadadei sfiora il pareggio al 90′, con un salvataggio sulla linea della difesa irlandese, poi arriva ancora Gnonto a segnare al 95′.

In classifica, punto pesantissimo, perché l’Italia sale a 11, l’Irlanda manca l’aggancio, restando a 10 e la Norvegia, battuta in Turchia, resta a 9.

Foto: twitter Azzurri