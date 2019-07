Under 21, Nicolato si presenta: “Arrivo qui dopo un percorso molto lungo”

Il neo tecnico della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato, si è presentato quest’oggi in occasione di una conferenza stampa tenutasi poco dopo la conclusione del consiglio federale. Ecco, di seguito, le principali dichiarazioni dell’allenatore degli azzurrini: “Cosa posso dare all’Italia? Quello che ho dato fino a questo momento. Abbiamo molti giocatori interessanti. Mi auguro di proseguire il lavoro buono fatto da Di Biagio. L’obiettivo è quello di preparare dei giocatori funzionali per il commissario tecnico. Vincere non sarà facile in un contesto che non ci vede in un momento altissimo dal punto di vista dei giovani. I club dovranno aiutarci e lo stanno facendo. Rispetto all’ultima Under 21, la squadra verrà totalmente cambiata. Non mi spaventa nulla, faccio questo lavoro da 30 anni. Ho fatto un percorso molto lungo e per la prima volta posso guidare una macchina di un certo livello”.

Foto: twitter ufficiale Vivo Azzurro