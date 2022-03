Under 21, l’Italia batte 1-0 la Bosnia-Erzegovina: decide un gol di Rovella

Con un gol di Nicolò Rovella, l’Italia Under 21 batte 1-0 la Bosnia-Erzegovina allo Stadio Nereo Rocco di Trieste.

Una vittoria importante per gli azzurrini di Nicolato, dopo il brutto pareggio con il Montenegro. Tre punti che consentono all’Italia di restare in vetta al proprio girone, con 17 punti, in attesa del risultato della Svezia.

Gara ben gestita dall’Italia, che ha sbloccato la partita al 15′. Gli azzurrini hanno avuto diverse chance per chiudere la gara, fallite da Colombo e Yeboah.

Nel finale, brividi, con la Bosnia che si è resa pericolosa ma l’Italia ha portato a casa 3 punti preziosi.

Foto: Twitter Azzurri