Under 21: gli Azzurrini sono tutti negativi al doppio giro di tamponi

La Nazionale Under 21, che affronterà Islanda, Lussemburgo e Svezia nelle ultime tre gare di qualificazione al prossimo Europeo, avrà tutti i ragazzi a disposizione del Ct in quanto sono risultati negativi al doppio giro di tamponi effettuato in mattinata.