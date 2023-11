Under 21, altro forfait in attacco per Nunziata: Colombo abbandona il ritiro

Altre brutte notizie per il ct dell’Under 21 Carmine Nunziata che, dopo Oristanio, dovrà rinunciare a una pedina importante per le prossime sfide contro San Marino e Irlanda, valevoli per le qualificazioni agli Europei di categoria. Infatti l’attaccante del Monza Lorenzo Colombo nel pomeriggio ha lasciato il ritiro e non potrà prendere parte alle prossime due sfide degli azzurrini. Ko pesante per la squadra di Nunziata ma anche per i brianzoli.

Foto: Instagram monza