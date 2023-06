Under 21: 3-2 Italia sulla Svizzera (Pirola-Gnonto-Parisi), gli azzurri tornano in corsa

Gli azzurri si riscattano dopo la sconfitta contro la Francia e battono la Svizzera per 3-2. Per passare il girone l’Italia avrà il destino nelle proprie mani in vista della sfida contro la Norvegia di mercoledì prossimo.

Nella partita di oggi, l’Italia parte forte e passa in vantaggio dopo solo sei minuti grazie al colpo di testa di Pirola, che imbeccato da Tonali trova il gol del vantaggio. Gli azzurrini continuano il pressing e quattro minuti dopo raddoppiano con Gnonto che raccoglie una respinta corta e mette in porta, dopo l’ottima azione sulla fascia di Bellanova. Dopodiché la Svizzera prova a mettere fuori la testa e al 30′ Imeri prova a sorprendere Carnesecchi da punizione, ma il portiere mette in corner. Pochi secondi prima dell’intervallo gli azzurrini trovano anche il terzo gol con Parisi che ruba palla a Blum e dona tranquillità ai suoi.

Nella ripresa l’Italia sembra non essere scesa in campo e in 5 minuti la Svizzera segna due volte, prima con Sohm che sfrutta l’errore di Okoli e poi Amdouni che al 52′ raccoglie palla dal limite dell’area e con un bel destro supera Carnesecchi. L’Italia prova ad uscire ma fa difficoltà, la Svizzera spinge e capitanata da Amdouni cerca il gol del pari. Ma gli uomini di Nicolato chiudono bene gli spazi e arrivino al fischio finale senza grandi brividi.

Foto: Gnonto Twitter uff Zurigo