Under 20, il ct Nicolato: “Ingiustizia? No, al massimo un errore”

Dopo la bruciante eliminazione nella semifinale del Mondiale Under 20, il ct dell’Italia Paolo Nicolato ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Se si tratta di ingiustizia? No, al massimo di errore. Ma non me la sento neanche di dire che si tratti di un errore. Dalla panchina mi sembrava che non fosse fallo, Scamacca aveva allargato il braccio per difendere la palla e non per fare fallo, ma l’arbitro ha consultato il VAR e ha potuto rivedere l’azione, quindi noi ci adeguiamo. Io non ho avuto il coraggio ancora di rivederlo, mi dicono che il presunto fallo non sia netto. Ma sono sempre dalla parte degli arbitri e credo nella loro buona fede. Era una gara difficile che si reggeva sugli episodi, non abbiamo subito molto. Abbiamo cercato di costruire ma non era facile. Sono molto orgoglioso dei ragazzi, hanno sempre dato tutto. Siamo consapevoli di avere sempre provato a fare del nostro meglio e siamo orgogliosi dell’immagine che abbiamo dato. Quindi sono soddisfatto”, ha chiuso Nicolato.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro