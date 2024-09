Undav: “Non dobbiamo aver paura del Bernabeu, col Real non si può sbagliare”

Intervenuto in conferenza stampa, il centravanti dello Stoccarda, Deniz Undav, ha così parlato in vista della sfida contro il Real Madrid: “Dobbiamo difendere tutti insieme, come una squadra. Il Real ha alcuni dei migliori giocatori al mondo – ha commentato il calciatore -. Non possiamo permetterci di commettere errori. Il Santiago Bernabéu è uno degli stadi più grandi in cui potresti desiderare di giocare come calciatore. Ma questo non deve intimidirci. E’ la mia prima partita di Champions League. Per me è molto speciale giocare contro il Real Madrid in Champions League. Vuoi sempre competere con i migliori. Questo è il Real Madrid. Ero appena in campo e sono molto felice di essere qui. Aumenta l’attesa per il domani”.

Foto: Instagram Stoccarda