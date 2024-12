Un’altra grande Lazio: sbanca Amsterdam con Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro (3-1)

La Lazio continua a volare e vince con grande merito 3-1 ad Amsterdam contro l‘Ajax, alla Cruyff Arena. Approccio super dei biancocelesti, con la Lazio che va in vantaggio dopo 12 minuti. Perfetta verticalizzazione di Pedro per Tchaouna che si inserisce coi tempi giusti e tutto solo davanti al portiere in uscita non sbaglia. Lazio che prova a raddoppiare, conclusione di Castellanos che sfiora il palo. L’Ajax spinge alla ricerca del pareggio nella seconda parte del primo tempo. Ma concede spazi ai romani che non riescono però a trovare il 2-0. Termina 1-0 il primo tempo ad Amsterdam.

Inizia la ripresa e l’Ajax pareggia subito. Dopo un minuto e mezzo, Bertrand Traoré calcia quasi nel sette dopo una respinta corta di Pellegrini che aveva tolto dalla porta un pallone girato da Sutalo. ma la Lazio da grandissima squadra, reagisce immediatamente e si riporta avanti al 52′. Grande giocata di Zaccagni che con una finta arriva sul fondo e mette al centro un pallone forte e preciso: conclusione vincente di Dele-Bashiru, con Pasveer che ha respinto la sfera quando ormai aveva completamente oltrepassato la linea di porta. I biancocelsti non si fermano e trovano anche il 3-1, un grandissimo gol di sinistro a giro di Pedro. Nel finale, cala la tensione per i biancocelesti, l’Ajax ha diverse chance per il 2-3 che riaprirebbe i giochi nel finale. Una traversa e diverse palle gol sbagliate, consentono alla Lazio di chiudere sul 3-1. La Lazio continua a vincere, i biancocelesti sono sempre primi a 16 punti insieme all’Athletic Bilbao. Quinta vittoria in 6 partite per gli uomini di Baroni.

Foto: twitter Lazio