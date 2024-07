Unai Simon si opera al tendine. Ha giocato l’Europeo con le infiltrazioni

Unai Simon, portiere della Spagna e dell’Athletic Club Bilbao, ha giocato i campionati europei con la rottura al legamento tra lo scafoide e il semilunare, un infortunio pesante che lo ha costretto a ricorrere per l’intero torneo alle infiltrazioni nella zona interessata. Terminato l’Europeo il portiere si è operato immediatamente, ma per il recupero serviranno almeno 4-5 mesi.

Secondo quanto riporta Marca, il portiere ha giocato tutto l’Europeo con il tendine rotto. Il club era a conoscenza del problema, na non si è opposto alla cosa, concordando con il giocatore l’operazione chirurgica a fine luglio.

Foto: Instagram Spagna