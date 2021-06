UNAI SIMON, LA SARACINESCA DELLA SPAGNA CHE HA MESSO IN PANCHINA DE GEA

Nell’esordio Europeo della Spagna contro la Svezia, dall’undici inziale della Roja, si è subito notato la mano del ct Luis Enrique. Il commissario tecnico spagnolo, in questi anni alla guida della Nazionale, ha inciso con un profondo rinnovamento nelle scelte dei giocatori. Forse la più simbolica di tutte riguarda Unai Simon, il portiere classe ’97 dell’Athletic Bilbao che in meno di un anno ha scalato posizioni ed ha messo in panchina un gigante come De Gea.

Nato l’11 giugno del 1997 a Vitoria, una grande città della comunità autonoma dei Paesi Baschi, Unai Simon ha iniziato nel 2010 la carriera da calciato nella squadra della sua città l’Aurrerá Vitoria. Nel 2011 arriva la grande occasione con la chiamata dell’Athletic Bilbao. Inizia tutta la trafila delle giovanili che lo porterà, nel dicembre 2014, alla squadra del Baskonia (club di terza divisione spagnola) in prestito. Successivamente, dal 2015 al 2018, si consolida come portiere del Bilbao Athletic, la seconda squadra dell’Athletic, ed ha l’occasione di aggregarsi anche alla prima squadra nella stagione 2016/2017. Nell’estate del 2018, dopo la cessione di Kepa e l’infortunio del più esperto Iago Herrerín, arriva l’esordio in Liga nella vittoria per 2-1 contro il Leganes. Terminerà quella stagione con 7 presenze in campionato poiché Herrerín, dopo aver recuperato dal problema fisica, torna a essere il portiere titolare.

Nella stagione successiva, la 19/20, viene promosso titolare ed è protagonista di un’ottima annata: gioca in Liga 34 partite, subisce 29 reti e riesce a mantenere la porta inviolata ben 13 volte. Unai Simon si è affermato a soli 23 anni come uno dei migliori portieri della Liga. Dopo l’ottimo rendimento il 20 agosto 2020 viene convocato per la prima volta nella Nazionale maggiore della Spagna insieme a De Gea e Kepa e si colloca come terza scelta.

Inizia la stagione 20/21 sempre nell’Athletic dove continua a mettersi in luce. Nelle nuove convocazioni di novembre, Luis Enrique lo richiama e a sorpresa lo schiera titolare nell’amichevole contro l’Olanda e successivamente anche nella gara di Nations League contro la Svizzera. Concluderà la stagione a Bilbao con 37 presenze 9 delle quali riesce a tenere la porta imbattuta. Convocato per gli Europei, con la sfida di ieri con la Svezia, avviene il definitivo cambio di gerarchie in porta dove Unai Simon diventa l’effettivo portiere della Spagna con l’esperto De Gea che si è accomodato in panchina. Una vera impresa per il giovane 24enne che grazie all’impegno, al lavoro e al sacrificio è riuscito a conquistarsi un posto da titolare in questa speciale competizione.

FOTO: Twitter Selección Española de Fútbol