Unai Simon: “Nico Williams? Il 90% delle cose che lo riguardano sono inventate”

Il futuro di Nico Williams è uno de itemi caldi di questa sessione di calciomercato. E Unai Simón, suo compagno all’Athletic Bilbao e in Nazionale, ne ha così parlato:”È stato un mese e mezzo molto complicato per lui… leggere tutto il giorno notizie su di lui, cose che non conosceva nemmeno, il 90% delle quali inventate, non è facile da sopportare. L’unica cosa che ha fatto o l’unica colpa che ha è quella di essere una delle migliori ali in Europa e la migliore in Eurocup con la Yamal. Non si è meritato la pressione che ha subito”,

Poi ha proseguito:”Capisco il fastidio, ma non lo condivido, non possiamo pretendere che tutti i giocatori siano De Marcos, Simon, Vivian, Sancet o Muniain…. dobbiamo rispettare la decisione presa dai giocatori della nostra rosa e ogni volta che Nico o qualsiasi giocatore di questa squadra indosserà questa maglia darà il massimo. Dobbiamo essere orgogliosi di avere la migliore ala d’Europa e godercela”.

Foto: Nico Williams Instagram