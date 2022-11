Il portiere della Spagna, Unai Simon, ha parlato in un’intervista concessa a Relevo del rapporto con Luis Enrique. Di seguito le sue parole: “Luis Enrique ha visto qualcosa in me che io stesso non vedevo. Ha cambiato la mia visione di calcio. Rapporto con i social? Dopo aver letto certi commenti ho preso le distanze. Puoi trovare cose belle ma anche molto brutte.”

Foto: Twitter Spagna