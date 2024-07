Unai Simon: “La spensieratezza di Yamal e Nico è stata straordinaria. Prima della finale ero teso, loro ballavano”

Unai Simón portiere della Spagna, ha parlato ai canali ufficiali della Uefa dopo la vittoria di Euro 2024, soffermandosi sulla spensieratezza : “Sia Nico Williams che Lamine Yamal sono stati molto importanti per noi in questo Europeo, non solo per quello che hanno fatto in campo, ma per quello che trasmettono al gruppo. C’erano questi due bambini vicino a noi… Io sapevo che avrei dovuto giocare una finale di un Europeo e sul pullman ero nervoso. Loro due invece ballavano entrambi, godendosi ogni momento…”.

Una spensieratezza che ha dato i frutti migliori: “Loro amano il calcio, si godono ogni momento e vederli ti dà la tranquillità di dire che non c’è bisogno di essere nervosi, dobbiamo affrontare la vita come loro, con gioia, con responsabilità. Penso che sia importante avere giocatori così nel gruppo, per rilassarsi un po’, lasciare andare le inibizioni e dare l’importanza che merita”.

Foto: Instagram Spagna