Unai Emery: “Xhaka? Domani decideremo se può giocare. Voglio dargli fiducia”

Poche settimana fa Granit Xhaka è stato protagonista di un acceso diverbio con i tifosi che lo avevano fischiato e insultato. Dopo essere rimasto fuori dai piani tecnici, l’ex giocatore del Borussia Mönchengladbach sarebbe pronto a tornare sul campo di gioco. A confermarlo è lo stesso allenatore dell’Arsenal, Unai Emery che ha parlato ai microfoni del Guardian: “Abbiamo avuto un’ottima conversazione con lui. Il suo modo di pensare è migliorato ed è più vicino a tornare in campo. Il mio compito è quello di riportarlo sul campo per aiutare la squadra. Ma starà a lui convincere ogni fan della sua devozione per noi. Domani decideremo se può giocare, ma personalmente voglio che torni. Voglio dargli fiducia”.

Foto: Profilo Twitter Arsenal