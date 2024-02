Una vera Lazio da Champions, anche per “quelli del condominio”

Quelli senza rispetto, che scrivono tweet per 100 fedelissimi, sono gli stessi che nel pomeriggio di Lazio-Bayern (ieri) avevano sentenziato: dove volete che vada quella squadra? Prenderà un’imbarcata. Aggiungendo che persino la selezione del condominio avrebbe battuto il Cagliari, classico esempio di una comunicazione da orticello e senza rispetto. Sorpreso, avvilito e colpito dalla straordinaria interpretazione della Lazio, il Nostro – in compagnia di quelli più scaltri di lui che almeno si camuffano, fingono felicità e non si espongono così tanto – si è precipitato a twittare esaltando la prestazione in Champions, cancellando con disinvoltura il becero del pomeriggio come se nulla fosse accaduto. Magari in compagnia di quelli più scaltri di lui, gli stessi che un po’ di tempo fa avevano detto “Sarri è il peggiore allenatore nella storia della Lazio”, confondendo un partita di calcio con una discesa libera. Oppure quelli che gli hanno dato lezioni di ogni tipo, messaggeri di incompetenza e gattoni in tangenziale. Quando l’unica preoccupazione doveva essere quella di rendere le edicole meno deserte, confezionando un prodotto dignitoso e magari non inventando storielle di spogliatoio spaccato, ultimatum e fantasie varie. Normale che le edicole siano sempre più deserte… Funziona spesso così: chi è convinto di poter sorseggiare un ottimo analcolico biondo (nostalgia canaglia) si porta avanti con il lavoro e prende una musata che ci sarebbe da staccare microfoni e collegamenti per un mese di fila. Non andrà così, ovviamente, perché ci sarà sempre appuntamento per la prossima gufata: un salmone abbrustolito sempre tale resta con le miserie che lo accompagnano. L’esercizio di salire sul carro non è per veri tifosi e neanche per giornalisti-tifosi: ovviamente ognuno è libero di comportarsi come gli pare, ma l’educazione mediatica-comportamentale dovrebbe avere sempre avere il sopravvento sui rancori personali. La musata è stata tale da far eventualmente resuscitare, per il rumore, il suddetto salmone abbrustolito. È la vita, anche dentro uno stagno.

Foto: Instagram Lazio