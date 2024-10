Una tripletta che sa di rinnovo: a Magonza è Musiala show

Ieri sera, è stata la serata di Jamal Musiala. Il talento del Bayern Monaco ha deciso la sfida della Pokal, coppa di Germania, con la sua prima tripletta in carriera contro il Mainz. Una prestazione che incorona il giocatore tra le stelle più brillanti del firmamento europeo, e consolida la panchina di Kompany, negli ultimi periodi in discussione per i tanti gol subiti dai bavaresi. Sette gol e 4 assist in tutte le competizioni, numeri incredibili, soprattutto se contestualizzati ai molteplici compi svolti in campo dal tedesco, e soprattutto dal momento storico della stagione. Il classe 2003 è, tra l’altro, sta trattando il rinnovo col club, notizia confermata nel post partita dallo stesso calciatore ai microfoni di Sky: “Siamo in trattativa, sono felice e mi sto godendo il tempo trascorso qui”.

Foto: Instagram Musiala