Una Supercoppa italiana lontano da casa: non è la prima volta

Non fa registrare molto entusiasmo una competizione come la Coppa Italia nel nostro Paese, al cospetto dai grandi trofei del martedì, mercoledì o giovedì, questa sembra essere la sorella minore e meno apprezzata del gruppo. Sulla stessa scia è finita da qualche anno la Supercoppa, competizione che mette di fronte la vincitrice dello scudetto e quella che ha alzato al cielo proprio la Coppa di cui sopra. Le recenti edizioni per giunta, non mostrano esattamente il vessillo tricolore e questo contribuisce ancor di più alla distanza emotiva del nostro pubblico. Per la terza volta negli ultimi 5 anni, la Supercoppa Italiana è stata assegnata lontano dallo Stivale: ne sono un esempio le due edizioni che hanno visto affrontarsi Juventus e Napoli, a Pechino e Doha nel 2012 e nel 2014. Milan-Inter, fa quasi sorridere definirlo derby, disputarla a Riyad è solo l’ultimo atto di una triste commedia che svende il calcio italiano alle grandi potenze finanziarie.

Foto: profilo Twitter Serie A