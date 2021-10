Una sconfitta record per Mourinho: il portoghese non aveva mai preso sei gol in una singola partita

Il pesante k.o. della Roma contro il Bodo/Glimt rappresenta un record negativo per Josè Mourinho. Il tecnico giallorosso non aveva mai subito sei gol in una singola partita e questo è successo dopo 1008 match (dal 2000 ad oggi) alla guida di una squadra. Il 21 ottobre sarà una data che quindi lo Special One difficilmente scorderà purtroppo per lui in senso negativo.

FOTO: Twitter Roma