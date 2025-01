Una riserva nel Milan Futuro, una risorsa per Conceicao: chi è Omoregbe, il 2003 che ha esordito a San Siro

Milan-Cagliari non è stato proprio l’esordio a San Siro che Conceicao si sarebbe immaginato, soprattutto dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Una partita senza carattere, che i rossoneri hanno concluso con un grigio 1-1. Meriti anche del Cagliari di Nicola, che ha messo in campo una prestazione da squadra tenace e organizzata. Uno dei temi della gara è senza dubbio l’esordio di Bob Murphy Omoregbe, convocato e esordiente a sorpresa di ieri sera. Senza ali a diposizione (e in attesa di risposte dal mercato) Sergio Conceicao ha deciso di puntare sul classe 2003, subentrato al minuto 88. Omoregbe è una riserva del Milan Futuro e fin qui ha giocato pochissimo: nel corso della stagione 2024/2025, infatti, il 21enne ha messo insieme soli 76 minuti in sei partite con la maglia del Milan Futuro, in Serie C. Parliamo di un’ala destra rapida ed efficace nel dribbling, che può giocare anche in zone più centrali del campo. Le cose migliori le ha mostrate al Borgosesia, squadra dal quale il Milan lo ha acquistato. Successivamente anche una parentesi alla Torres, che proprio quest’oggi incontrerà in Serie C il Milan Futuro. In attesa di qualche rinforzo sugli esterni, Omoregbe potrebbe tornare utile anche nelle prossime gare. Intanto ha esaudito il sogno di una vita: l’esordio a San Siro.

Foto: Instagram Omoregbe