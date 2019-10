Una magia di Suso e il Milan stende la Spal. Prima gioia in rossonero per Pioli

Prima vittoria sulla panchina del Milan per Stefano Pioli. I rossoneri, nel posticipo del turno infrasettimanale di Serie A, piegano di misura la Spal al termine di un match combattuto. A San Siro va in scena un primo tempo sostanzialmente equilibrato con il Milan che sfiora il gol con Castillejo, il cui tiro ravvicinato si schianta sulla traversa. Dall’altra parte, è Petagna il più pericoloso dei suoi, ma Donnarumma fa buona guardia. Nella ripresa Pioli pesca dalla panchina il jolly Suso: lo spagnolo entra in campo al 57′ al posto di Castillejo e sei minuti dopo disegna una parabola imparabile su punizione dal limite dell’area. Palla sotto al sette, primo gol stagionale per Suso e 1-0 Milan. Gli uomini di Semplici provano a reagire, ma non trovano il bersaglio grosso e prestano il fianco alle ripartenze dei rossoneri che sciupano un paio di volte il raddoppio. Il Milan ritrova i tre punti, una boccata d’ossigeno dopo un periodo complicato.

Martedì 29 ottobre

19:00 Parma-Verona 0-1 (Lazovic)

21:00 Brescia-Inter (autogol Skriniar – Martinez, Lukaku)

Mercoledì 30 ottobre

19:00 Napoli-Atalanta 2-2 (Maksimovic, Milik – Freuler, Ilicic)

21:00 Cagliari-Bologna 3-2 (Joao Pedro 2, Simeone – Santander, aut. Faragò)

21:00 Juventus-Genoa 2-1 (Bonucci, Ronaldo – Kouame)

21:00 Lazio-Torino 3-0 (Acerbi, Immobile 2, aut. Belotti)

21:00 Sampdoria-Lecce 1-1 (Ramirez – Lapadula)

21:00 Sassuolo-Fiorentina 1-2 (Boga – Castrovilli, Milenkovic)

21:00 Udinese-Roma 0-4 (Zaniolo, Smalling, Kluivert, Kolarov)

Giovedì 31 ottobre

21:00 Milan-Spal 1-0 (Suso)

CLASSIFICA: Juve 26; Inter 25; Atalanta 21; Roma 19; Napoli, Lazio, Cagliari 18; Fiorentina 15; Parma, Milan 13; Bologna, Verona 12; Torino 11; Udinese 10; Sassuolo, Lecce 9; Genoa 8; Brescia, Spal 7; Samp. 5.

Foto: Twitter ufficiale Milan