Una magia di Mertens e il Napoli sbanca Cagliari. Ora Gattuso è a -2 dall’Europa

Il Napoli sbanca la Sardegna Arena e conquista tre punti d’oro. A Cagliari, decide la sfida una magia di Dries Mertens al 65′: dall’interno dell’area di rigore calcia a giro, con la palla che dà un bacio al palo e finisce nel sacco imparabile per Cragno. Per il numero 14 azzurro si tratta della rete 120 in maglia Napoli, ora il record di Hamsik è distante un solo gol. Gattuso sorpassa così il Cagliari e si porta a -2 dalla zona Europa; per la squadra di Maran continua la crisi di risultati: i sardi non hanno ancora vinto nel 2020.

Sabato 15 febbraio

15:00 Lecce-Spal 2-1 (Mancosu, Majer – Petagna)

18:00 Bologna-Genoa 0-3 (Soumaoro, Sanabria, Criscito)

20:45 Atalanta-Roma 2-1 (Palomino, Pasalic – Dzeko)

Domenica 16 febbraio

12:30 Udinese-Verona 0-0

15:00 Juventus-Brescia 2-0 (Dybala, Cuadrado)

15:00 Sampdoria-Fiorentina 1-5 (Gabbiadini – aut. Thorsby, Vlahovic 2, Chiesa 2)

15:00 Sassuolo-Parma 0-1 (Gervinho)

18:00 Cagliari-Napoli 0-1 (Mertens)

20:45 Lazio-Inter

Lunedì 17 febbraio

20:45 Milan-Torino

CLASSIFICA: Juve 57; Inter 54; Lazio 53; Atalanta 45; Roma 39; Verona, Parma 35; Napoli, Bologna 33; Cagliari, Milan 32; Sassuolo 29; Fiorentina 28; Torino 27; Udinese 26; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.

Foto: Twitter ufficiale Napoli