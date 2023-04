Una magia di Dybala tiene accese le speranze della Roma contro il Feyenoord (2-1). Si va ai supplementari!

Non bastano 180′ a Roma e Feyenoord, si va ai supplementari! Partono forte i giallorossi e dopo appena 3′ sfiorano il vantaggio con Pellegrini, ma Bijlow devia oltre il palo la conclusione del centrocampista. Al 7′ è ancora la Roma a farsi vedere in avanti: Matic centra dalla sinistra, Cristante al volo ma la palla si spegne sul fondo. Al 13′ arriva il primo squillo degli olandesi: Jahanbakhsh fugge sulla destra, cross teso deviato sottomisura da Szymanski, Rui Patricio respinge d’istinto. Poi la brutta notizia per Mourinho: si ferma Wijnaldum, al suo posto El Shaarawy. Ed è proprio il subentrato a rendersi subito pericoloso, ma il suo tiro sorvola la traversa. L’ultima occasione della prima frazione di gioco capita al Feyenoord con Break di Geertruida, esterno sinistro di Szymanski carico d’effetto, ma Rui Patricio alza in angolo. La Roma si rende subito pericolosa ad avvio di ripresa, ma è il palo a fermare Pellegrini. Appuntamento con il gol del vantaggio solo rimandato per i giallorossi. Da fallo laterale, Pellegrini non riesce a girarsi in area, Cristante stoppa il rinvio di Hancko, sinistro di Spinazzola sporcato da Jahanbakhsh e Bijlow è battuto. Al 76′ la Roma trova anche il gol del 2-0, ma l’arbitro Taylor ferma tutto a causa di una spinta di Abraham. Una brutta notizia per Mourinho, ma non l’unica. Infatti, il tecnico giallorosso è stato obbligato a sostituire Chris Smalling a causa di un problema muscolare. E, pochi minuti dopo, è arrivata la rete del pareggio del Feyenoord firmata da Paixao. Una rete che avrebbe potuto tagliare le gambe a chiunque, ma non a Paulo Dybala che si inventa una giocata pazzesca in area di rigore e riporta la Roma in vantaggio. La Roma sfiora anche il gol del 3-1, sempre con la Joya ma Bijlow chiude la porta. È tempo di supplementari!

Foto: Dybala Instagram