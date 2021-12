Una grande Roma sbanca Bergamo: 4-1 con doppio Abraham, Zaniolo e Smalling

Atalanta-Roma apre il sabato della 18a giornata di Serie A 2021-22.

Avanti subito la formazione giallorossa al 1′ con Tammy Abraham: lanciato da Zaniolo, l’inglese sfrutta un’indecisione di Toloi e batte Musso.

Zapata e Djimsiti provano a rimettere la partita in parità, ma al minuto 27 Zaniolo raddoppia, scambio con Veretout e portiere nerazzurro battuto sul primo palo.

Miracolo di Rui Patricio su Toloi un paio di minuti più tardi, poi Gasperini toglie Djimsiti e mette Muriel per cambiare le cose. Lo stesso colombiano riesce ad accorciare le distanze nel recupero e regalare una ripresa di speranza ai suoi.

E nella ripresa parte bene la Dea, chance per Malinovskyi, poi Zapata al 68′ pareggia. Ma la rete viene annullata, c’è una posizione irregolare di Palomino, che influisce su Cristante (autore della deviazione decisiva).

Quattro giri d’orologio e Smalling punisce: punizione di Veretout, zampata vincente del difensore e palla in sacco.

Al minuto 82 cala il poker la Roma, doppietta di Tammy Abraham che chiude la partita. Vittoria netta di una grande Roma al Gewiss Stadium, finisce 4-1.

