Una doppietta di Mertens contro la Samp regala i tre punti al Napoli

Il Napoli batte 2-0 la Sampdoria in questo secondo anticipo della terza giornata di Serie A. La partita si dimostra da subito molto frizzante, con i padroni di casa che segnano già al 13′ con una zampata di Dries Mertens, poi si rendono più volte pericolosi e colpiscono anche una traversa sempre con il belga. In contropiede i doriani vanno vicinissimi al pareggio con il neo-arrivato Emiliano Rigoni, ma all’intervallo si va sull’1-0. Nella ripresa scendono i ritmi, con le due squadre che si accendono a sprazzi. Meglio sempre gli azzurri, che al 67′ passano nuovamente, sempre con il solito Mertens. In un primo momento il gol sembra non esser valido per una posizione di fuorigioco, ma dopo la revisione del var l’arbitro indica il centro del campo e convalida. Da segnalare l’esordio di Fernando Llorente, che entra attivamente nella rete del raddoppio, e le due occasione ritagliatesi da Lorenzo Insigne nel finale di gara. Il Napoli va a 6 punti in classifica, a -1 dalla Juventus che oggi ha pareggiato con la Fiorentina in attesa di scoprire il risultato dell’Inter. Ancora ferma a zero punti invece la Samp di Di Francesco.

Sabato 14 settembre

Fiorentina-Juventus 0-0

Napoli-Sampdoria 2-0 (Mertens 2)

Inter-Udinese ore 20.45

Domenica 15 settembre

Genoa-Atalanta ore 12.30

Parma-Cagliari ore 15.00

Brescia-Bologna ore 15.00

Spal-Lazio ore 15.00

Roma-Sassuolo ore 18.00

Verona-Milan ore 20.45

Lunedì 16 settembre

Torino-Lecce ore 20.45

CLASSIFICA: Juve 7; Inter, Napoli, Torino 6; Lazio, Genoa, Bologna e Verona 4; Sassuolo, Parma, Atalanta, Brescia, Milan e Udinese 3; Roma 2; Fiorentina 1; Spal, Cagliari, Lecce e Samp 0.

Foto: twitter Napoli