Una delegazione del Benfica rende omaggio alle vittime di Superga

Una delegazione del Benfica, in città in occasione della gara di Champions League in calendario stasera, ha reso omaggio questa mattina a Superga alla lapide che ricorda il Grande Torino e le persone scomparse nella tragedia del 4 maggio 1949. I dirigenti del club lusitano hanno deposto fiori e si sono raccolti in preghiera assieme ai rappresentanti del Torino.