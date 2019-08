Una buona Sampdoria ha perso di misura 1-0 allo stadio “Louis II” contro un Monaco in forma campionato. Davanti a tanti e colorati sostenitori blucerchiati. La gara è stata decisa da Falcao ad inizio ripresa. Al quarto minuto proprio El Tigre ha fatto ammattire la difesa doriana e trafitto Audero in diagonale per il vantaggio monegasco. Buone risposte per Eusebio Di Francesco.