Una buona Roma (traversa di Paredes) si fa sorprendere nel recupero: Paixao e vantaggio Feyenoord all’intervallo

Si è da poco concluso il primo tempo del play off di andata di Europa League tra Feyenoord e Roma. Al De Kuip di Rotterdam la prima frazione di gioco termina sul risultato parziale di 1-0 per i padroni di casa.

Dopo una prima fase di studio della gara, la prima occasione da gol è per i giallorossi. Al 10′ palla geniale di Dybala che con un filtrante mette Pellegrini davanti alla porta. Il numero sette prova a scartare il portiere avversario che riesce però a respingere il tentativo di dribbling. Sul pallone arriva ancora per Dybala che tocca nuovamente per il capitano romanista, che questa volta è in offside. I padroni di casa però reagiscono e al 20′ hanno una grossa opportunità per portarsi in vantaggio con Paixao, il cui diagonale in area termina di poco al lato della porta difesa da Svilar. Olandesi di nuovo pericolosi al 23′, questa volta con Stengs che si mette in proprio, arriva al limite dell’area dalla destra e spara, ma la sua conclusione è lenta e centrale e diviene facile preda dell’estremo difensore giallorosso. Le lancette scorrono fino al minuto 39, quando Pareedes prende la palla e dai 25 metri fa partire un bolide che si infrange sulla traversa. La Roma prova a questo punto ad intensificare il pressing per incrementare le azioni offensive ed assediare i propri avversari. L’ultima azione degna di nota è quella di Dybala che impegna il portiere avversario in uscita. Ma la beffa è dietro l’angolo e a passare in vantaggio, nonostante un ottimo primo tempo dei capitolini, è il Feyenoord con un colpo di testa in pieno recupero di Paixao, abile a sfruttare un errore di marcatura in area di Llorente. 1-0 e si va con questo punteggio negli spogliatoi.

Foto: Twitter A.S. Roma