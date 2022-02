Una bella Lazio si rialza: rigore di Immobile e doppietta di Zaccagni, 3-0

Tutto facile per la Lazio che si riscatta dalla brutta sconfitta di Coppa Italia contro il Milan e batte 3-0 il Bologna. I biancocelesti si impongono grazie alle marcature di Immobile e la doppietta di Zaccagni. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 13’ minuto con Ciro Immobile che trasforma un calcio di rigore. Il raddoppio è firmato Manuel Zaccagni, al 53’ minuto, che occhi negli occhi con Strakoscha non sbaglia e lo buca sul palo sinistro. Ancora Zaccagni protagonista che al 63’ sigla la doppietta: ancora una volta a tu per tu con l’estremo difensore ospite e con grande freddezza insacca all’angolino sinistro. Preoccupano le condizioni di Manuel Lazzari, uscito in barella all’85’ lasciando la Lazio in dieci fino a fine partita, in quanto Sarri aveva esaurito i cambi.

FOTO: Twitter Lazio