Una bella Lazio domina a Firenze: sugli scudi Milinkovic-Savic e Immobile. Espulso Torreira

Netta vittoria della Lazio che si impone con un secco 3-0 al Franchi, contro la Fiorentina. Dopo un primo tempo molto equilibrato, chiusosi 0-0 e con non molti sussulti, nella ripresa, la squadra capitolina ha affondato il colpo contro i viola, sfruttando anche alcuni episodi favorevoli in pochi minuti.

Vantaggio Lazio al 52′ con Milinkovic-Savic, che sblocca gli equilibri del match. La Fiorentina reagisce, e trova un rigore, ma il VAR lo cancella, scatenando le proteste dei padroni di casa. Ne approfitta la Lazio per trovare il 2-0, in contropiede, con Ciro Immobile.

Lo stesso Immobile propizia il 3-0, con una palla in mezzo, che Biraghi spinge nella propria porta. All’85’, Fiorentina anche in 10, per un doppio giallo sventolato a Torreira. E dunque cala il sipario sulla gara.

La Lazio sale a 39 punti, aggancia la Roma a -3 dalla Juve. Resta a 36 la Fiorentina.

Foto: Twitter Lazio