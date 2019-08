Una bella Fiorentina cala il poker al Galatasaray: super Boateng, si sblocca Benassi

Una bella Fiorentina vince e convince calando il poker al Galatasaray in amichevole. La formazione di Vincenzo Montella sblocca il risultato con Boateng su calcio di rigore, lo stesso ghanese manda in porta il giovane Sottil che raddoppia e successivamente Benassi si sblocca, cancellando l’errore contro l’Arsenal in ICC, firmando il tris. Nella ripresa Emre Mor, con l’aiuto di Dragowski, riapre in parte il match, ma nel finale Simeone firma il definitivo 4-1.

Foto: Fiorentina Twitter