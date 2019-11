Un weekend di super partite: le 5 da non perdere

Ultimo tango, prima della sosta. Dopo la Champions, i campionati nazionali ritornano a prendersi la scena, prima della sosta di una settimana causa Nazionali. Andiamo, allora, a vedere le 5 partite che non si possono perdere fra oggi e domani, in quella che sarà una vera e propria scorpacciata.

1) Leicester-Arsenal, Premier League – 12^ giornata, sabato ore 18.30 (Sky Sport)

La grande sorpresa di inizio stagione contro la tradizione ed il blasone britannico. Leicester contro Arsenal è un confronto fra due delle squadre più divertenti della Premier che, soprattutto, si contendono un posto Champions. Foxes terze a quota 23 punti, addirittura +6 sui gunners quinti: aria di spettacolo al King Power Stadium.

2) Bayern Monaco-Borussia Dortmund, Bundesliga – 11^ giornata, sabato ore 18.30 (Sky Sport)

Non poteva assolutamente mancare il Der Klassiker. Bayern contro Borussia, Monaco di Baviera contro Dortmund. Filosofie a confronto, per una volta non da prime della classe. Già, perché in testa alla Bundes c’è il Borussia sì, ma quello di Monchengladbach ed, allora, ecco che la partita dell’Allian Arena rappresenta il classico confronto da non poter assolutamente sbagliare.

3) Liverpool-Manchester City, Premier League – 12^ giornata, domenica ore 17.30 (Sky Sport)

La rivalità sportiva del lustro in Inghilterra. Klopp contro Guardiola, forse il meglio del calcio mondiale al momento. Ad Anfield ci si gioca già un pezzo di Premier, visto che i punti di differenza fra reds e citizen sono sei. La parola d’ordine, in ogni caso, sarà spettacolo.

4) Juventus-Milan, Serie A – 12^ giornata, domenica ore 20.45 (Sky Sport)

Una sfida che, un tempo, decideva lo Scudetto. Oggi Juve-Milan vale certamente meno, con i bianconeri al vertice ed i rossoneri che arrancano nelle retrovie e sperano di sforare il tabù dell’Allianz Stadium in cui sono arrivate 8 sconfitte su 8. Di certo, comunque, la sfida in terra piemontese resta intrisa di un fascino intramontabile, al netto dell’antitesi dei momenti sportivi.

5) Betis-Siviglia, Liga – 12^ giornata, domenica ore 21 (DAZN)

El gran Derbi. Ritorna una delle stracittadine più sentite di Spagna e, probabilmente, dell’intero pianeta. Un confronto cittadino dal sapore molto sudamericano, al Villamarin l’atmosfera sarà, come sempre, incandescente. Betis contro Siviglia, biancoverdi contro rossi: che partita per il posticipo di Liga.

