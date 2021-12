Un tifoso a Morata: “Tuo figlio è già più forte di te”. Arriva la replica della moglie Alice

Ennesima critica ad Alvaro Morata sui social. L’attaccante della Juventus, sul suo account Instagram, ha condiviso un video che immortala il figlio di pochi anni giocare a pallone nel giardino di casa, scatenando la reazione di un tifoso, che ha commentato cosi: “Sicuramente è più forte del padre”.

Di tutta risposta, è arrivata immediata la replica della sua compagna Alice Campello che, ha risposto a dovere: “Stavo contando i secondi per vedere chi era il primo genio che scriveva sta cag***!!! Grandeeeeee sei il più simpatico del 2021”.

L’attaccante spagnolo non sta vivendo una grande annata in bianconero, con tante critiche ricevute, anche in Nazionale. Spesso Morata è stato anche minacciato in maniera pesante sui social, questa volta, almeno, la critica è stata meno pesante.

Foto: Twitter Juventus