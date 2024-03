Un super Kvara apre, Sanabria risponde in rovesciata: parità tra Napoli e Torino (1-1)

Parità al Maradona tra Napoli e Torino: 1-1, a Kvaratskhelia risponde la rovesciata di Sanabria. Al 13′ arriva la grande occasione per sbloccare la Napoli: passaggio sanguinoso di Linetty in orizzontale, Politano intercetta e si invola verso la porta e serve Kvarastkhelia che, a tu per tu con Milinkovic-Savic, si lascia ipnotizzare dal numero uno granata. Sullo stesso calcio d’angolo svetta Osimhen, ma il suo tentativo si spegne di poco sul fondo. Al 28′ arriva la prima occasione anche per i granata con una conclusione dal limite dell’area di Zapata che trova la pronta risposta di Meret. Al 42′ si rinnova il duello tra Kvara e Milinkovic-Savic: cross morbido di Politano, Kvara devia in tuffo di testa ma è ancora il portiere granata a chiudere la porta. Si alza il ritmo della gara, le squadre si allungano. E poco dopo l’ora di gioco, al 61′, è il Napoli a sbloccare la gara con la discesa di Kvaratskhelia che serve Mario Rui e poi va ad attaccare l’area di rigore, il terzino portoghese lo serve e l’ala georgiana insacca. Il vantaggio del Napoli, però, dura pochissimo. Appena entrato colpisce subito Sanabria che dopo una serie di rimpalli dentro l’area di rigore, schiaccia in rovesciata e riporta il punteggio in parità. All’85’ è ancora duello tra Kvara e Milinkovic-Savic: il georgiano punta Linetty, sposta e calcia dalla distanza ma trova ancora la risposta del numero uno granata. Kvara è il più pericoloso tra i suoi e al 91′ arriva anche un tiro cross che stava per beffare Milinkovic-Savic che tocca quanto basta per respingere – forse – con l’aiuto della traversa. È ancora Kvara che ci prova dalla distanza, ma il suo tiro sibila di poco alto sopra la traversa. Secondo tempo di grande qualità per il numero 77 azzurro. Ma al Maradona termina 1-1, Napoli e Torino si dividono la posta in palio. Gli Azzurri di Calzona restano così al settimo posto a quota 44 punti. I granata di Ivan Juric, invece, restano al decimo posto a quota 38.

Foto: Instagram Torino