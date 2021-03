Un super Chiesa (doppietta) porta la Juve ai supplementari. Porto in dieci

Dopo un primo tempo alquanto sorprendente, in negativo da parte della Juventus, la situazione si ribalta del tutto dopo nemmeno 10 minuti dalla ripresa: al 49′ Federico Chiesa con un interno destro spedisce in rete l’assist di Ronaldo ristabilendo la parità. Come se non bastasse, il doppio giallo di Taremi nell’arco di due minuti, regala ai bianconeri anche il vantaggio numerico. La svolta che serviva alla squadra di Pirlo, che da lì inizia a macinare gioco e azioni da gol. Al 63′ arriva anche il vantaggio, sempre con Chiesa con un colpo di testa vincente sul cross di Cuadrado. Nonostante un secondo tempo magistrale, i bianconeri non riescono a trovare la terza rete: il tiro di Cuadrado si stampa sulla traversa, così come il gol di Morata viene annullato per fuorigio. Bisognerà invece aspettare i supplementari….

Foto: twitter juve