Un super Carnesecchi tiene in vita l’Atalanta, Zaniolo sblocca: finisce 0-1 a Cagliari

Cagliari-Atalanta termina con il risulatato di 0-1. Partita che nel primo tempo sembra letteralmente bloccata, con i bergamaschi che non riescono mai a rendersi veramente pericolosi. Al 19′ il Cagliari ci prova, Piccoli parte in contropiede, si lancia verso la porta avversaria, ma Kossounou lo recupera e riesce a evitare il tiro proprio al momento decisivo. Neanche un minuto dopo è Brescianini a provarci, conclusione in diagonale con il pallone che termina fuori di un soffio. Al 33′ Kossounou devia in scivolata un cross di Deiola. I giocatori del Cagliari protestano per un possibile tocco di mano, ma l’arbitro lascia proseguire, giudicando l’azione involontaria dopo un rimpallo con la gamba. Al 39′, Carnesecchi compie tre parate straordinarie: prima si tuffa per neutralizzare un tiro di Piccoli indirizzato sotto la traversa, poi si ripete con due interventi decisivi su Piccoli e Zortea. Nel secondo tempo, Gasperini opera subito tre cambi: dentro Lookman, De Roon e Djimsiti. Al 64′ tocca anche a Zaniolo che va subito in rete dopo appena due minuti dal proprio ingresso in campo; Samardzic mette un cross morbido sul secondo palo, dove Bellanova controlla e serve un passaggio basso in area. Il numero 10 nerazzurro colpisce al volo di piatto e insacca in rete. Dopo il gol, la Dea sembra finalmente ritrovare la brillantezza che era mancata nel primo tempo. Al 68′, Lookman sfiora il raddoppio con un dribbling e un tiro che colpisce il palo interno. I Bergamaschi faticano e il Cagliari si rende spesso insidioso per gli uomini di Gasperini, che non riescono più ad avere il pallino del gioco. Una Dea resiliente conquista comunque i tre punti, ottenendo la decima vittoria consecutiva, dimostrando grande forza e consolidando la leadership in Serie A.

foto: instagram atalanta