UN SINISTRO VELLUTATO COME QUELLO DI SOULE’ E DYBALA: BARIDO, IL NUOVO TALENTO DELLA JUVENTUS

Asse Italia-Argentina. Un binomio che, molto spesso, ha offerto racconti emozionanti di giocatori entrati di diritto nell’immaginario collettivo, così come nella storia del nostro campionato. E chissà che di lieto fine si possa parlare, anche questa volta, per Francisco Barido, neo acquisto 16enne della Juventus, giunto una settimana fa, quasi nell’ombra, dal Boca Juniors. Nonostante l’accordo fosse stato depositato lo scorso 31 gennaio, il club bianconero (a cui sarà legato fino al 30 giugno 2026) ha annunciato l’arrivo del giovanissimo talento solo in data 24 febbraio, ovvero dopo aver completato tutta la documentazione relativa al suo ingaggio. Il trasferimento a titolo definitivo in Italia è avvenuto a costo a zero e ciò per due ordini motivi. Primo, essendo ancora minorenne, il Boca non ha potuto rinnovargli il contratto in scadenza tesserandolo come professionista. Secondo, ha nel frattempo ottenuto il passaporto comunitario grazie alle origini croate della madre. Destinazione giovanili per il giovane talento, atteso dal proprio percorso di crescita nella selezione Under 16 allenata da Claudio Grauso. Si tratta, in ogni caso, di un calciatore dal vissuto già importante, sebbene la giovanissima età. E questo lo ha dimostrato subito, appena due giorni dopo dal suo passaggio alla Vecchia Signora. Davvero magico il sinistro a giro con cui, al suo debutto assoluto, ha realizzato una delle quattro reti, che hanno consentito ai suoi di avere la meglio sui pari età del Modena (risultato finale 4-1). Un’autentica perla, molto simile a quelle realizzate in bianconero da due suoi connazionali. Uno, Paulo Dybala, campione del passato recente, l’altro, Matias Soulé, che molto probabilmente lo sarà in futuro. Un’affinità percepita fin dal primo istante per movenze, caratteristiche, tenacia e capacità di essere sempre risolutivi con una singola giocata: quel sinistro vellutato da innamorarsi solo a guardarlo.

Nato il 1° gennaio 2008 in provincia di Buenos, per la precisione in quel di Adrogué, simile alla Joya ma con molta più velocità e altezza, Barido, pur potendo agire da ala, si distingue come il classico trequartista puro, un ruolo piuttosto in voga nel calcio del suo Paese. Dotato di grande personalità, ha quasi sempre indossato la maglia numero 10 in tutte le sue esperienze in carriera. Abbina eleganza e tecnica, mostrando una totale predilezione per il mancino, con cui è in grado di fornire assist preziosi e decisivi per i suoi compagni e di calciare in modo pulito e pericoloso da fuori area. Qualità queste, che ha sempre messo in mostra fin da piccolo e che gli sono valse le attenzioni di grandi club europei.