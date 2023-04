Un rigore di Caputo rilancia l’Empoli. Lecce battuto 1-0. Quinta sconfitta di fila per i salentini

L’Empoli vince una delicata sfida salvezza, battendo 1-0 il Lecce e rilanciandosi, dopo un periodo poco positivo. Periodo che invece resta nerissimo per il Lecce, che incassa la quinta sconfitta di fila e ora si mette davvero in brutte acque.

Gara non bella, con due squadre che si rispettano, consapevoli del momento complicato e con molta tensione. La gara la sblocca bella ripresa una bella giocata di Parisi. L’esterno irpino viene steso in area da Hjulmand.

Dagli 11 metri va Ciccio Caputo che insacca in rete il rigore al 62′.

Il Lecce sbanda e nel finale l’Empoli spreca due chance clamorose per chiudere la contesa. Caputo e Balzanzi falliscono le rete del 2-0.

Un successo importantissimo per i toscani, che volano a 31 punti, staccando il Lecce, che arriva alla quinta sconfitta di fila e ora rischia grosso, restando a 27 punti.

Foto: Instagram Empoli