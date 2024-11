Un rigore di Calhanoglu lancia l’Inter contro l’Arsenal. Una super Atalanta vince 2-0 a Stoccarda (Lookman, Zaniolo)

Serata dolcissima per le due italiane impegnate in Champions League. A San Siro, l’Inter batte l’Arsenal 1-0. Gara molto equilibrata, inizio forte dell’Inter, che colpisce una traversa con Dumfries dopo 4 minuti. Poi cresce l’Arsenal che prende campo e schiaccia un po’ l’Inter. Al 25′, i Gunners protestano per un possibile calcio di rigore, con Sommer che in uscita travolge Havertz. L’Inter prova a uscire con un colpo di testa di Lautaro, alto. L’Arsenal colleziona ancora tantissimi angoli, ma non crea pericoli all’Inter che in ripartenza prova a far male ai Gunners. Al tramonto del primo tempo, su calcio di punizione per l’Inter, palla in area, colpita di mano da . Calcio di rigore per l’Inter. Va Calhaoglu dagli 11 metri che batte Raya. L’Inter chiude 1-0 il primo tempo.

Nella ripresa, i ritmi non cambiano, restano lenti, l’Inter si difende dagli assalti dei Gunners che però non sono asfissianti. L’Arsenal prova con tanti calci d’angolo, ne batterà addirittura 14. Ma l’Inter difende bene. Nel finale, i Gunners inseriscono anche Odegaard, fermo da due mesi. Ma l’assalto dei Gunners non fornisce effetti. Vince l’Inter che ancora non subisce gol dopo 4 partite, e sale a 10 punti.

A Stoccarda, una grandissima Atalanta vince 2-0 e vola in Champions, senza ancora subire gol. I bergamaschi perdono dopo pochi minuti Kolasinac, entra Koussonou. Gara equilibrata, 0-0 all’intervallo.

Nella ripresa, l’Atalanta cambia ritmo e fa sua la gara. Al 51′, spunto decisivo del subentrato De Ketelaere, che supera senza problemi Mittelstadt servendo il pallone perfetto a Lookman. L’attaccante anticipa Chase e insacca il vantaggio nerazzurro con il mancino. Lo Stoccarda sbanda e l’Atalanta nelle ripartenze fa male. Al 59′ Retegui sfiora il raddoppio. Lo Stoccarda non ci sta e replica con Fuhric e l’ex Touré. Al 74′, De Keteleare di testa sfiora il raddoppio. All’88’, trova il 2-0 la Dea, firmato Zaniolo, che sfrutta una disattenzione di Rouault andando a calciare a botta sicura verso la porta. Conclusione perfetta, che si insacca alle spalle di Nubel. L’Atalanta vince e vola a 8 punti, ancora nessun gol subito in Champions come l’Inter.

