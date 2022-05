Un posto per due: Fiorentina e Atalanta si giocano la Conference League

Con il successo della Roma contro il Torino, si completa il quadro delle qualificate in Europa League: i giallorossi si vanno infatti si aggiungono alla Lazio, già certa del posto in Europa League, dopo il pareggio al 95′ con la Juve nella scorsa giornata di campionato. La classifica al momento vede infatti al quinto e sesto posto Roma e Lazio appaiate con 63 punti, con i biancocelesti che però devono ancora giocare con il Verona, quindi Fiorentina e Atalanta, entrambe a 59 punti, non possono più raggiungerle.

Fiorentina e Atalanta che si giocheranno l’ultimo posto disponibile in Europa. In caso di arrivo a pari punti, sarà la Fiorentina a brindare al ritorno in Europa dopo tanti anni, visto il vantaggio negli scontri diretti con i bergamaschi.

Alla Fiorentina basterà quindi battere la Juve questa sera per festeggiare il ritorno in Europa.

L’Atalanta invece, dovrà battere l’Empoli e sperare.

Foto: Twitter Fiorentina