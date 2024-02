“UN PICCOLO DIAVOLO BELGA” PER SOGNARE IL PARADISO: JARI VANDEPUTTE, L’UOMO IN PIU’ DEL CATANZARO

Dalle Fiandre alla Calabria per realizzare un sogno: il ritorno in Serie A dopo oltre 40 anni di attesa. Una missione quasi impossibile, ma non apparentemente abbastanza per Jari Vandeputte, centrocampista e uomo in più del Catanzaro. Una delle chiavi di volta della formazione allenata da Vivarini. Il belga è stato autentico trascinatore nel campionato di C, dominato e vinto la scorsa stagione, e in questo di B si sta distinguendo, a suon di gol, 7, e di assist, 9, come uno dei calciatori più completi e decisivi dell’intero torneo. Il più prolifico della squadra calabrese, dopo il centravanti Iemmello. Uno di quei giocatori che, se riesce ad accendersi, nessuno riesce a fermare. Chiedere per informazione al Bari, sconfitto per 2-0 ieri sera dalle Aquile e vittima di una delle specialità della casa del numero 27 giallorosso: il gol da calcio da fermo. Davvero splendida, infatti, la pennellata al 4′ di gioco con cui ha trafitto l’incolpevole portiere avversario, spianando la strada ai suoi per la vittoria finale e consentendogli di restare agganciati al treno delle concorrenti per la promozione diretta in massima serie. E d’altronde cosa aspettarsi da uno che, con il tempo, è riuscito a guadagnarsi il soprannome di “le petit diable” (il piccolo diavolo), data la somiglianza per ruolo, movenze e caratteristiche, al campione francese dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann. Due calciatori piuttosto simili e dotati, con le dovute proporzioni, della stessa determinazione e voglia di raggiungere grandi traguardi.

Nato il 14 febbraio 1996 a Gand, alto 174 cm x 63 kg, Vandeputte è un calciatore veloce, scattante e agile negli spazi stretti. Le sue qualità gli permettono di ricoprire diversi ruoli offensivi a centrocampo. Destro naturale, pur trovando la sua posizione congeniale da ala sinistra o esterno di fascia, può essere utilizzato perfino da trequartista. Il belga è inoltre abile nel controllare il pallone e nel spostarlo rapidamente per la conclusione in porta. Tra i principali colpi del suo repertorio c’è infatti, come visto contro il Bari, il tiro dalla distanza, ma, soprattutto, l’abilità nel servire parecchi assist per i propri compagni grazie alla sua ottima visione, specie dalle fasce con diversi tipi di cross, come testimoniato dai numeri della sua carriera.