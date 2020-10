Un pezzo di Serie A a Parigi: da Icardi a Kean passando per Florenzi

Arrivato agli sgoccioli della sessione estiva/autunnale di mercato, Moise Kean – dopo la chiamata in Nazionale – si è messo subito a disposizione di Tuchel, che quest’anno può contare, oltre a Icardi (con un passato all’Inter), su un’altra vecchia conoscenza della Serie A, Alessandro Florenzi arrivato all’ombra della Tour Eiffel dalla Roma. Ci sarà un pezzo di “calcio italiano” nel nuovo Paris Saint-Germain che dopo l’amarezza della scorsa stagione proverà nuovamente ad agguantare la sua prima storica Champions League. Kean, che questa sera vestirà quasi sicuramente la maglia da titolare contro il Nimes, prende il posto di Mauro Icardi che si è infortunato al legamento interno del ginocchio e salterà non solo la gara di Ligue 1 ma anche il match di Champions contro il Manchester United. Un attacco che cambia ma che allo stesso tempo resta identico. Un attaccante purosangue come Icardi che resta fuori e al suo posto il talento ex Juve che insieme a Jesé e Sanabria proveranno a bucare la difesa dei Crocodiles.

Foto: twitter Psg