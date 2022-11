Un Mondiale senza il Pallone d’Oro: in Qatar sarà la terza volta che accade. L’ultima volta nel 1978

L’assenza di Karim Benzema a Qatar 2022, priverà il Mondiale della presenza del Pallone d’Oro in carica, eletto circa un mese fa. Non è la prima volta che il Pallone d’Oro in carica salta il Mondiale successivo.

Per arrivare ai due predecessori, però, bisogna andare molto indietro. Il primo, addirottura, è Alfredo Di Stefano. La leggenda del Real Madrid, che ottenne la cittadinanza spagnola, nel 1957 vinse il Pallone d’Oro, per poi mancare la qualificazione ai Mondiali in Svezia con la Roja. Fosse rimasto argentino, avrebbe giocato il Mondiale ma non avrebbe vinto il Pallone d’Oro, che fino agli anni ’90 era solo un premio per un calciatore europeo.

L’ultimo, a non andare il Mondiale con il Pallone d’Oro conquistato, è stato nel 1978 Allan Simonsen, attaccante danese, che fece grande il Borussia Moenchengladbach. Nel 1977, la vittoria del Pallone d’Oro, nel 1978, salta il Mondiale di Argentina, non riuscendosi a qualificare.

Ora tocca a Benzema, 44 anni dopo, un Pallone d’Oro non sarà al Mondiale.

Foto: twitter Ballon d’Or