Un Mertens è per sempre, il vero oro di Napoli

Classe, umiltà, senso di appartenenza. Difficile trovare una sintesi migliore di Dries Mertens, il vero oro di Napoli. Ancora una volta lui, nelle difficoltà. Lasciamo perdere che il bellissimo gol segnato all’Atalanta non sia servito a portare a casa un risultato positivo. Tuttavia la squadra, in mezzo alle difficoltà, è andata a casa con la consapevolezza di aver giocato una partita vera, orgogliosa, di assoluta qualità. E “Ciro” Dries ha ribadito quanto sia decisivo dentro o fuori dal campo: il graffio del campione ma anche la sua umiltà nel mettersi a disposizione e nel dare l’esempio ai compagni più giovani. Il suo contratto è in scadenza, qualcuno non troppe settimane fa aveva quasi archiviato l’argomento come se fosse un riempitivo. Invece, è troppo importante che rinnovi, rispettando la sua volontà: questo Mertens è oro colato per il Napoli.

FOTO: Twitter Napoli